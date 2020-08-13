СК проверит данные о смерти пяти пациентов в частной клинике в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет начал проверку информации из новостного сюжета федерального телеканала о том, что в больнице на западе Москвы за короткое время умерли пять человек. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.

«Родственники считают, что их близким были оказаны некачественные услуги», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранительные органы проводят мероприятия, которые помогут установить, насколько эта информация соответствует действительности.

Накануне телеканал «Россия 1» опубликовал сюжет о «серии странных смертей» в московской клинике. В нем говорилось, что за три месяца в ней скончались несколько пациентов, в связи с чем Росздравнадзор начал проверку.