В Москве выявили 692 новых случая заражения COVID-19
За прошедшие сутки в Москве выявили 692 зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
По данным на 12 августа, в Москве за сутки зарегистрировали наибольшее количество зараженных по сравнению с другими регионами. За ней следуют Свердловская область — 162 заболевших, Санкт-Петербург — 160, Московская область — 148.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Всего в столице с начала пандемии выявили 250,3 тыс. пациентов с COVID-19, умерли 4622 человека. За последние сутки число выздоровевших в Москве увеличилось на 787 человек. Общее количество вылечившихся в столице достигло 193,4 тыс.