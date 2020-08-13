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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве выявили 692 новых случая заражения COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве выявили 692 зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

По данным на 12 августа, в Москве за сутки зарегистрировали наибольшее количество зараженных по сравнению с другими регионами. За ней следуют Свердловская область — 162 заболевших, Санкт-Петербург — 160, Московская область — 148.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Всего в столице с начала пандемии выявили 250,3 тыс. пациентов с COVID-19, умерли 4622 человека. За последние сутки число выздоровевших в Москве увеличилось на 787 человек. Общее количество вылечившихся в столице достигло 193,4 тыс.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Всего в России, по данным на 13 августа, зарегистрировали 907,7 тыс. зараженных коронавирусом. Общее число умерших выросло до 15,3 тыс. человек, вылечились 716,3 тыс. человек.

Теги: коронавирус, Москва, COVID-19
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