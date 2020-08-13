В Москве выявили 692 новых случая заражения COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве выявили 692 зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

По данным на 12 августа, в Москве за сутки зарегистрировали наибольшее количество зараженных по сравнению с другими регионами. За ней следуют Свердловская область — 162 заболевших, Санкт-Петербург — 160, Московская область — 148.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Всего в столице с начала пандемии выявили 250,3 тыс. пациентов с COVID-19, умерли 4622 человека. За последние сутки число выздоровевших в Москве увеличилось на 787 человек. Общее количество вылечившихся в столице достигло 193,4 тыс.