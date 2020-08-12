При попытке попасть в посольство Йемена в Москве задержали шесть человек

Шестерых военных из Йемена задержали возле здания посольства этой страны в Москве. Задержанные выразили протест из-за невозможности вернуться на родину на фоне ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщают источники ТАСС и «Интерфакса».

По словам собеседника ТАСС, возле здания дипмиссии собрались 20 человек. Из них шестеро попытались ворваться в здание посольства, но их задержали и доставили в полицию. Собеседник агентства сообщил, что в отношении задержанных составят протоколы об административном правонарушении, а впоследствии отпустят.

В Москве военнослужащие проходили курсы военной академии. Расследованием инцидента занимаются сотрудники посольства.

По данным «Интерфакса», поводом для проникновения военные в здание послужил отказ властей Йемена вернуть офицеров на родину после окончания ими курсов военной академии.