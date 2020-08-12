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При попытке попасть в посольство Йемена в Москве задержали шесть человек

Шестерых военных из Йемена задержали возле здания посольства этой страны в Москве. Задержанные выразили протест из-за невозможности вернуться на родину на фоне ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщают источники ТАСС и «Интерфакса».

По словам собеседника ТАСС, возле здания дипмиссии собрались 20 человек. Из них шестеро попытались ворваться в здание посольства, но их задержали и доставили в полицию. Собеседник агентства сообщил, что в отношении задержанных составят протоколы об административном правонарушении, а впоследствии отпустят.

В Москве военнослужащие проходили курсы военной академии. Расследованием инцидента занимаются сотрудники посольства.

По данным «Интерфакса», поводом для проникновения военные в здание послужил отказ властей Йемена вернуть офицеров на родину после окончания ими курсов военной академии.

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Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление участников конфликта, после прибытия полиции несколько выпускников были вынуждены зайти в посольство, опасаясь задержаний за участие в несанкционированной акции протеста. Однако, по их словам, полиция задержала семерых выпускников йеменских выпускников, их судьба неизвестна. Студенты обратились к министерству обороны и генеральному штабу в Йемене с просьбой вмешаться в ситуацию и содействовать освобождению задержанных.

Посол Йемена в России Ахмед аль-Вахиши сообщил «РИА Новости», что «ничего серьезного не случилось», и «все хорошо. По его словам, у одного из офицеров были проблемы, однако сейчас все хорошо.

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В свою очередь, представитель правительства Йемена Раджих Бади заявил, что ему неизвестно о произошедшем в посольстве в Москве. Однако, он заверил, что разберется в данной ситуации.

Теги: посольство Йемена, военные, Москва
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