Синоптики заявили о значительном похолодании по России к концу недели

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Похолодание, которое уже началось в европейской части России, к концу рабочей недели дойдет и до юга страны. Об этом РБК сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Повсеместно мы ожидаем значительное похолодание. Температурный режим будет на три-пять градусов отставать от средних многолетних значений, скорее соответствуя началу сентября. На большей части европейской России осадки будут идти в виде дождя», — отметила Волосюк.

По ее словам, осадки смешанной фазы некоторое время будут наблюдаться в заполярных районах европейской России, в основном на побережье и островах Баренцева моря.

«Но о снеге как таковом в полном понимании этого слова речь не идет», — добавила Волосюк. Она пояснила, что под смешанной фазой подразумевает дождь, к которому «местами могут примешиваться какие-то переохлажденные осадки», и подчеркнула, что это касается именно заполярных районов. «В воздухе будет видно, что идут не просто капли дождя, они такие более тяжелые», — заключила Волосюк.