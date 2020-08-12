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Синоптики заявили о значительном похолодании по России к концу недели

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Похолодание, которое уже началось в европейской части России, к концу рабочей недели дойдет и до юга страны. Об этом РБК сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Повсеместно мы ожидаем значительное похолодание. Температурный режим будет на три-пять градусов отставать от средних многолетних значений, скорее соответствуя началу сентября. На большей части европейской России осадки будут идти в виде дождя», — отметила Волосюк.

По ее словам, осадки смешанной фазы некоторое время будут наблюдаться в заполярных районах европейской России, в основном на побережье и островах Баренцева моря.

«Но о снеге как таковом в полном понимании этого слова речь не идет», — добавила Волосюк. Она пояснила, что под смешанной фазой подразумевает дождь, к которому «местами могут примешиваться какие-то переохлажденные осадки», и подчеркнула, что это касается именно заполярных районов. «В воздухе будет видно, что идут не просто капли дождя, они такие более тяжелые», — заключила Волосюк.

В Гидрометцентре спрогнозировали потепление в европейской части России
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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что «волна холода» на европейской территории России закончится 18 августа. По его словам, воздух прогреется до 20 градусов, хотя общий температурный фон все равно будет ниже нормы на 1–1,5 градуса, поэтому жары ждать не стоит.

Теги: погода, центр Фобос, дожди, новости, похолодание
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