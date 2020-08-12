Общество , 12 авг, 13:19
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Власти Москвы назвали сроки уведомления жителей столицы о реновации
Москвичей власти столицы должны уведомить о сроках переселения по программе реновации не позднее конца первого квартала 2021 года. Об этом сказано в приказе об этапах реализации программы реновации в городе, который размещен на официальном портале мэра Москвы.
Согласно нему сроки о переселения жителей столицы из старого жилья, среди которых в основном пятиэтажные «хрущевки», в новые квартиры будут объявлены до конца первого квартала 2021 года.
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