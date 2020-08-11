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В Пермском крае истребитель МиГ-31 приземлился с разрушенным колесом

Видео: Vyacheslav Sukhanov / YouTube
Видео: Vyacheslav Sukhanov / YouTube
Video

Истребитель МиГ-31 совершил посадку в Пермском крае после разрушения одного из колес задней стойки шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Руководитель полетов обнаружил повреждение колеса при выполнении посадки планового учебно-тренировочного полета. Об этом он предупредил командира воздушного судна.

«Экипаж выполнил посадку в штатном режиме, самолет повреждений не получил», — добавили в ЦВО. Там отметили, что инженерно-технический состав устраняет неисправность.

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МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель. Его используют для перехвата и уничтожения воздушных целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на малых, средних и больших высотах.

В Калужской области 9 августа жесткую посадку совершил легкомоторный самолет. Авария произошла на аэродроме Кудиново Малоярославецкого района. Пилот погиб.

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Теги: МиГ-31, Пермский край, экстренная посадка
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