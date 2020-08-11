Си Цзиньпин посоветовал гражданам экономить еду

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Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к гражданам с требованием прекратить расточительство в еде и быть экономнее. Соответствующее заявление китайского лидера размещено на сайте правительства.

«Необходимо <...> взрастить привычку экономить и сделать так, чтобы общество считало расточительство постыдным и гордилось бережливостью», — говорится в сообщении.

Си Цзиньпин добавил, что расточительное поведение граждан КНР «ужасает и огорчает», и отметил, что государство будет вести последовательную пропагандистскую работу в этом направлении. По его словам, такие методы помогут снизить риски в области продовольственной безопасности, которые стали наиболее актуальны в период пандемии.

В конце декабря 2019 года в Китае начал распространяться новый коронавирус SARS-CoV-2. Очагом распространения вируса стал рынок города Ухань.