Пандемия коронавируса , 11 авг, 10:30
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За сутки в Москве от коронавируса вылечились 1043 человека
В Москве за прошедшие сутки от коронавируса вылечились еще 1043 пациента. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 191 598», — добавила вице-мэр.
Накануне, 10 августа, от коронавируса в столице умерли еще 14 человек.
За сутки выявили 694 новых случаев заражения.
В целом по России за сутки коронавирус выявили у 5118 человек, число случаев заражения достигло 892,65 тыс.