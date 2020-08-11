За сутки в Москве от коронавируса вылечились 1043 человека

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве за прошедшие сутки от коронавируса вылечились еще 1043 пациента. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 191 598», — добавила вице-мэр.

Накануне, 10 августа, от коронавируса в столице умерли еще 14 человек.

За сутки выявили 694 новых случаев заражения.

В целом по России за сутки коронавирус выявили у 5118 человек, число случаев заражения достигло 892,65 тыс.