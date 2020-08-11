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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки в Москве от коронавируса вылечились 1043 человека

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве за прошедшие сутки от коронавируса вылечились еще 1043 пациента. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 191 598», — добавила вице-мэр.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Накануне, 10 августа, от коронавируса в столице умерли еще 14 человек.
За сутки выявили 694 новых случаев заражения.

В целом по России за сутки коронавирус выявили у 5118 человек, число случаев заражения достигло 892,65 тыс.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус, пандемия
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