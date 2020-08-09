Ученые сравнили опасность нового китайского вируса и COVID-19

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Новый китайский вирус SFTS менее опасен, так как не передается по воздуху. Об этом РБК сказала директор института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

«Во-первых, любые вирусы, не передающиеся респираторно, всегда менее опасны, чем респираторные. Во-вторых, в Китае помимо этого вируса существует еще множество экзотических, как и в России», — отметила Попович.

По ее словам, в мире описано более двух тысяч видов вирусов. Большинство — потенциально опасны для человека, указала Попович. Однако вирусов, которые передаются от человека к человеку, немного.

«Я бы не стала драматизировать по поводу сообщений о появлении этого вируса в Китае. У нас тоже в России много вирусов, которые будут опасны для мира, если они станут более заразными или летальными», — заключила она.