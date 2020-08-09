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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые сравнили опасность нового китайского вируса и COVID-19

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Новый китайский вирус SFTS менее опасен, так как не передается по воздуху. Об этом РБК сказала директор института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

«Во-первых, любые вирусы, не передающиеся респираторно, всегда менее опасны, чем респираторные. Во-вторых, в Китае помимо этого вируса существует еще множество экзотических, как и в России», — отметила Попович.

По ее словам, в мире описано более двух тысяч видов вирусов. Большинство — потенциально опасны для человека, указала Попович. Однако вирусов, которые передаются от человека к человеку, немного.

«Я бы не стала драматизировать по поводу сообщений о появлении этого вируса в Китае. У нас тоже в России много вирусов, которые будут опасны для мира, если они станут более заразными или летальными», — заключила она.

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Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин полагает, что новый вирус SFTS представляет меньше опасности, чем сочетание коронавируса и гриппа, сообщает Ura.ru.

Он отметил, что пока мало сведений о новом вирусе. Известно лишь о «желудочно-кишечном проявлении» вируса SFTS.

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«Но, думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно и тем, и тем», — сказал Митрохин.

Создается впечатление, что «это будет чем-то местным и [вирус] не распространится, как коронавирус», указал он. «Но пока что слишком мало данных, точно неизвестно, какие у вируса пути заражения», — добавил ученый. Доцент выразил надежду, что «в течение недели» удастся получить больше информации о новом вирусе.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

8 августа газета Global Times написала, что на востоке Китая начал распространяться новый вирус. Он был выявлен как минимум в трех провинциях страны — Цзянсу, Аньхой и Чжэцзян. Умерли уже семь человек, десятки заразились, говорилось в публикации.

У заразившихся наблюдаются лихорадка, сильный кашель, снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови. По мнению доктора Шэн Цзифан из больницы при Чжэцзянском университете, инфицированные могут передавать вирус через кровь или слизистую. При этом основным путем заражения являются укусы клещей.

Теги: новости, Китай, вирус
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