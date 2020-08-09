Более 65% избирателей проголосовали на выборах в Белоруссии

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Явка избирателей на выборах президента Белоруссии к 14:00 составила 65,19%, сообщил Центральный избирательный комитет (ЦИК) страны.

Самая большая явка оказалась в Гомельской области — 75,83%, в Могилевской — 72,57%, в Витебской — 67,35%, в Гродненской — 65,75%, в Минской — 64,21%, в Брестской — 63,05%. В столице к этому времени проголосовали 52,03% избирателей.

Выборы президента Белоруссии проходят по всей стране 9 августа. По данным ЦИК, почти половина избирателей проголосовали досрочно, с 4 по 8 августа, — 41,7%. Наивысшую явку при досрочном голосовании зафиксировали в Гомельской области, там на участки пришли 54,44%.