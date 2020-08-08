В России за время пандемии принудительно изолировали более 500 человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 500 граждан с подозрением на коронавирус были принудительного изолированы и госпитализированы решением судов, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

«За период пандемии прокуроры приняли участие и дали заключения более чем по 600 делам указанных категорий, из них о принудительной изоляции — более 200, о принудительной госпитализации — более 300», — говорится в сообщении.

В некоторых случаях восстановление прав граждан стало возможным только после обращения прокуроров с исками в суды.

Всего за время эпидемии было рассмотрено более 400 заявлений, предъявленных прокурорами в защиту прав пострадавших от принудительной изоляции или госпитализации.

За последние сутки в России обнаружено 5212 больных COVID-19. Всего число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 882 тыс. Выздоровели с начала эпидемии около 684 тыс. человек.