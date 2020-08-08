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Пандемия коронавируса ,  
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В России за время пандемии принудительно изолировали более 500 человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 500 граждан с подозрением на коронавирус были принудительного изолированы и госпитализированы решением судов, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

«За период пандемии прокуроры приняли участие и дали заключения более чем по 600 делам указанных категорий, из них о принудительной изоляции — более 200, о принудительной госпитализации — более 300», — говорится в сообщении.

В некоторых случаях восстановление прав граждан стало возможным только после обращения прокуроров с исками в суды.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Всего за время эпидемии было рассмотрено более 400 заявлений, предъявленных прокурорами в защиту прав пострадавших от принудительной изоляции или госпитализации.

За последние сутки в России обнаружено 5212 больных COVID-19. Всего число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 882 тыс. Выздоровели с начала эпидемии около 684 тыс. человек.

Ранее стало известно о новой группе риска по COVID-19 в России. Эпидемиолог Арег Тотолян рассказал, что осенью ожидается новый подъем заболеваний коронавирусом среди тех россиян, которые находились долгое время на самоизоляции. Эксперт подчеркнул, что у этой группы болезнь может протекать в более тяжелой форме.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

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Теги: коронавирус, пандемия, изоляция, Генпрокуратура
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