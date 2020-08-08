Капитан судна рассказал об упаковке взорвавшегося в Бейруте груза

Борис Прокошев (слева) (Фото: Борис Прокошев)

Аммиачная селитра, конфискованная с борта корабля Rhosus и взорвавшаяся 4 августа в порту Бейрута, хранилась более чем в 2 тыс. полностью герметичных мешков. Об этом РБК рассказал бывший капитан судна, Борис Прокошев.

«(Каждая упаковка селитры) находилась в двух мешках — герметичном полиэтиленовом, а он еще помещен в другой мешок — полипропиленовый, что ли, такой плотный, пластиковый. Воздух и вода туда не поступали», — пояснил капитан.

Прокошев уточнил, что каждый мешок весил тонну, всего их было 2750.

Капитан добавил, что сам по себе груз не мог сдетонировать, взрыв могли спровоцировать искра, поджог или взрывное устройство.