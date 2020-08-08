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СК начал проверку после гибели вице-президента Гильдии продюсеров России

Следственный комитет (СК) по Крыму и Севастополю начал доследственную проверку обстоятельств смерти вице-президента Гильдии продюсеров России Виктора Глухова, сообщила пресс-служба СК.

«Проводится доследственная проверка по факту смерти 67-летнего мужчины на мысе Капчик в поселке Новый Свет в городе Судаке», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, он гулял по мысу Капчик, поскользнулся на опасном участке и сорвался с высоты не менее 60 м.

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Следователь осмотрел тело, опросил очевидцев и назначил судебно-медицинскую экспертизу. 

О смерти Глухова стало известно вечером 7 августа. Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин рассказал РБК, что продюсер упал в пропасть, когда делал фотографии.

Виктор Глухов — вице-президент Гильдии продюсеров России и почетный кинематографист. Последние двадцать лет он возглавлял компанию «Российский кинопрокат». Он курировал проекты фильмов «Любить по-русски», «9 рота» и другие.

Теги: продюсер, СК, Крым
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