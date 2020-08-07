В Крыму погиб вице-президент Гильдии продюсеров России

Вице-президент Гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу гильдии.

Причиной стал несчастный случай, уточнил представитель гильдии.

Как рассказал РБК руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин, несчастный случай произошел в поселке Новый свет. Глухов делал фотографии и свалился в пропасть.

«Действительно, Виктор Владимирович приезжал в Крым, заехал к нам пообщаться с ребятами, но с ним случилась трагедия в Новом свете на «тропе Голицына», — сказал Першин.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Главного следственного управления СК по Крыму.