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В Крыму погиб вице-президент Гильдии продюсеров России

Вице-президент Гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу гильдии.

Причиной стал несчастный случай, уточнил представитель гильдии.

Как рассказал РБК руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин, несчастный случай произошел в поселке Новый свет. Глухов делал фотографии и свалился в пропасть.

«Действительно, Виктор Владимирович приезжал в Крым, заехал к нам пообщаться с ребятами, но с ним случилась трагедия в Новом свете на «тропе Голицына», — сказал Першин.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Главного следственного управления СК по Крыму.

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Алан Паркер

Виктор Глухов окончил экономический факультет ВГИКа в 1982 году. В 1992-м основал ООО «Продюсерская компания «Слово». С 1993-го — вице-президент компании IMT (Italian Mosfilm Tecnica), занимающейся прокатом операторской и осветительной техники. В 1999-2000 годах был заместителем председателя государственного комитета по кинематографии. Глухов — вице-президент Гильдии продюсеров России и почетный кинематографист России. С 2001 года возглавляет компанию «Российский кинопрокат». Виктор Глухов был продюсером фильмов «Любить по-русски», «9 рота» и ряда других.

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Теги: новости, продюсер, гибель, Крым
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