У сотрудников детского центра во Владивостоке выявили COVID-19

У нескольких сотрудников всероссийского детского центра «Океан», расположенного во Владивостоке, обнаружен коронавирус. В связи с этим руководство центра решило перенести начало второй смены. Об этом сообщается на сайте центра.

Несколько случаев заболевания COVID-19 было выявлено в центре после окончания первой смены. Сотрудников дополнительно обследовали, несколько представителей студенческого сервисного отряда получили положительные результаты на вирус. COVID-19 протекает у них бессимптомно.

«В связи со сложившейся ситуацией руководство центра приняло решение о переносе даты начала смены, запланированной в период с 8 по 28 августа», — говорится в сообщении. Такая мера принята для обеспечения безопасного пребывания детей в центре «Океан», отметили там.

В конце июля в Калининградской области были закрыты два детских лагеря из-за коронавируса. В Светлогорске на карантин закрылся лагерь имени Валентины Терешковой после того, как у сотрудника была выявлена коронавирусная инфекция. Также оказался закрытым Центр развития одаренных детей в поселке Ушаково Гурьевского района из-за выявленного COVID-19 у двух работников.