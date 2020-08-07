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Пандемия коронавируса ,  
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В Нижегородской области открылись бани и фитнес-центры

Глеб Никитин
Глеб Никитин (Фото: government-nnov.ru)

Нижегородская область переходит ко второму этапу снятия ограничений. Соответствующее решение подписал губернатор региона Глеб Никитин, сообщила РБК пресс-служба администрации области.

Второй этап начинается с 7 августа. Координационный штаб по борьбе с коронавирусом установил, что в регионе достигнуты показатели, достаточные для принятия решения о переходе на второй этап в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

«Так, на 7 августа коэффициент распространения коронавирусной инфекции оставляет 0,71», — уточнили в пресс-службе.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Мы долго ждали возможности перехода на второй этап. Решение приняли незамедлительно, как только было получено согласование Роспотребнадзора», — заявил Никитин. По его словам, наличие свободных коек в больницах и охват тестирования населения превышают необходимые показатели, что дает возможность планировать «дальнейшие шаги».

Согласную указу губернатора на втором этапе снятия ограничений возобновится работа уличной торговли и объектов розничной торговли площадью зала до 800 кв.м, салонов красоты и СПА без лицензии на медицинскую деятельность, фитнес-центров, бассейнов, бань и саун, а также организаций дополнительного образования.

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В середине мая в рамках первого этапа снятия ограничений жителям разрешили гулять два часа в день в радиусе до километра от места жительства, были открыты объекты розничной торговли с отдельным входом и площадью зала до 400 кв. м. Кроме того, открылись детские сады.

По данным российского оперштаба, за последние сутки в Нижегородской области выявлено 103 случая заражения. Всего в регионе зафиксировали 24,65 тыс. случаев заражения, 21 тыс. человек уже вызодоровели. Умерли 403 пациента.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Нижний Новгород, пандемия
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