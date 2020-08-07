В Нижегородской области открылись бани и фитнес-центры

Согласную указу губернатора на втором этапе снятия ограничений возобновится работа уличной торговли и объектов розничной торговли площадью зала до 800 кв.м, салонов красоты и СПА без лицензии на медицинскую деятельность, фитнес-центров, бассейнов, бань и саун, а также организаций дополнительного образования.

В середине мая в рамках первого этапа снятия ограничений жителям разрешили гулять два часа в день в радиусе до километра от места жительства, были открыты объекты розничной торговли с отдельным входом и площадью зала до 400 кв. м. Кроме того, открылись детские сады.

По данным российского оперштаба, за последние сутки в Нижегородской области выявлено 103 случая заражения. Всего в регионе зафиксировали 24,65 тыс. случаев заражения, 21 тыс. человек уже вызодоровели. Умерли 403 пациента.