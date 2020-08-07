В Нижегородской области открылись бани и фитнес-центры
Нижегородская область переходит ко второму этапу снятия ограничений. Соответствующее решение подписал губернатор региона Глеб Никитин, сообщила РБК пресс-служба администрации области.
Второй этап начинается с 7 августа. Координационный штаб по борьбе с коронавирусом установил, что в регионе достигнуты показатели, достаточные для принятия решения о переходе на второй этап в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
«Так, на 7 августа коэффициент распространения коронавирусной инфекции оставляет 0,71», — уточнили в пресс-службе.
«Мы долго ждали возможности перехода на второй этап. Решение приняли незамедлительно, как только было получено согласование Роспотребнадзора», — заявил Никитин. По его словам, наличие свободных коек в больницах и охват тестирования населения превышают необходимые показатели, что дает возможность планировать «дальнейшие шаги».