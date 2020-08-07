Суд оштрафовал «РуссНефть» за незаконную эксплуатацию трубопровода

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Арбитражный суд Москвы принял решение о привлечении компании «РуссНефть» к административной ответственности в связи с незаконной эксплуатацией ею трубопровода, построенного для транспортировки газоводонефтяной эмульсии Верхне-Шапшинского месторождения. По жалобе Ханты-Мансийской природоохранной прокуратуры и в соответствии со ст. 9.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), суд признал компанию нарушителем установленного порядка строительства.

В решении суда, размещенном на портале «Электронное правосудие», говорится, что трубопровод длиной около 2 км был «введен в эксплуатацию с грубым нарушением федерального законодательства», а прокачка газоводонефтяной эмульсии по нему в 2019–2020 годах велась без разрешения на ввод его в эксплуатацию.

«Нарушения обществом требований градостроительного законодательства, бесконтрольная эксплуатация трубопровода ставят под угрозу промышленную безопасность данных объектов, при этом также создается угроза пожарной безопасности в лесах», — говорится в решении суда.

В связи с этим суд принял решение оштрафовать «РуссНефть» на 500 тыс. руб. Это минимальная сумма штрафа, к которой компания может быть приговорена по ст. 9.5 КоАП.