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Бизнес ,  
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Суд оштрафовал «РуссНефть» за незаконную эксплуатацию трубопровода

Русснефть RNFT ₽496 -2,02% Купить
Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Арбитражный суд Москвы принял решение о привлечении компании «РуссНефть» к административной ответственности в связи с незаконной эксплуатацией ею трубопровода, построенного для транспортировки газоводонефтяной эмульсии Верхне-Шапшинского месторождения. По жалобе Ханты-Мансийской природоохранной прокуратуры и в соответствии со ст. 9.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), суд признал компанию нарушителем установленного порядка строительства.

В решении суда, размещенном на портале «Электронное правосудие», говорится, что трубопровод длиной около 2 км был «введен в эксплуатацию с грубым нарушением федерального законодательства», а прокачка газоводонефтяной эмульсии по нему в 2019–2020 годах велась без разрешения на ввод его  в эксплуатацию.

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Бизнес
Фото: russneft.ru

«Нарушения обществом требований градостроительного законодательства, бесконтрольная эксплуатация трубопровода ставят под угрозу промышленную безопасность данных объектов, при этом также создается угроза пожарной безопасности в лесах», — говорится в решении суда.

В связи с этим суд принял решение оштрафовать «РуссНефть» на 500 тыс. руб. Это минимальная сумма штрафа, к которой компания может быть приговорена по ст. 9.5 КоАП.

РБК направил запрос представителю «РуссНефти».

В августе 2019 года природоохранная прокуратура ХМАО сообщала, что «РуссНефть» привлечена к административной ответственности в виде штрафа на 500 тыс. руб. из-за отсутствия необходимых документов при строительстве нефтегазосборного трубопровода в пределах Средне-Шапшинского месторождения нефти.

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Теги: «РуссНефть», штраф, трубопровод
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