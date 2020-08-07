Летевший в Москву лайнер SSJ100 сообщил о неисправности

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Лайнер SSJ100, летящий рейсом из Ставрополя в Москву, подал сигнал тревоги и начал снижаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что речь шла о неисправности системы кондиционирования.

«Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь — Москва за полчаса до посадки в Шереметьево подал сигнал тревоги и стал снижаться. По предварительным данным, причиной подачи сигнала стала возможная техническая неисправность», — сообщил собеседник.

В аэропорту Ставрополя сообщили РБК, что не владеют информацией. В пресс-службе аэропорта Шереметьево посоветовали обратиться в авиакомпанию.

«Самолет рейсом из Ставрополя совершил штатно посадку в Шереметьево в 16.52. Ранее борт сообщил о неисправности системы кондиционирования», — сообщил представитель «Аэрофлота» журналистам.