СМИ узнали об обсуждении увеличенной версии SSJ100

ОАК может увеличить вместительность SSJ100 со 103 до 140 мест, сообщили источники «Ведомостей». Корпорация исходит из того, что авиакомпании, которым передадут SSJ100, раскатают ряд маршрутов и спрос вырастет

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработать увеличенную версию пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников и двух источников, близких к ОАК.

По словам собеседников издания, ОАК рассматривает несколько вариантов вместимости салона: на 115, 120, 125, 130 и 140 мест в одноклассной компоновке. Нынешняя версия самолета рассчитана на 98–103 пассажира.

Начать разработку увеличенной версии SSJ100 корпорация сможет лишь через несколько лет, после того как она создаст самолет SSJ100 new, отметили собеседники издания. Это модификация нынешней модели — с такой же вместимостью, но с максимально импортозамещенными компонентами.

Не все в ОАК поддерживают идею увеличенного SSJ100, отмечает издание. Корпорация завершает сертификацию среднемагистрального лайнера МС-21-300 на 211 пассажиров в моноклассной компоновке и в будущем планирует разработать его меньшую версию МС-21-200 на 165 пассажиров. Увеличенный SSJ100 стал бы с ней конкурировать, поэтому проект последнего неоправдан, отметили два близких к ОАК источника издания.