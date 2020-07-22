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СМИ узнали об обсуждении увеличенной версии SSJ100

ОАК может увеличить вместительность SSJ100 со 103 до 140 мест, сообщили источники «Ведомостей». Корпорация исходит из того, что авиакомпании, которым передадут SSJ100, раскатают ряд маршрутов и спрос вырастет
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработать увеличенную версию пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников и двух источников, близких к ОАК.

По словам собеседников издания, ОАК рассматривает несколько вариантов вместимости салона: на 115, 120, 125, 130 и 140 мест в одноклассной компоновке. Нынешняя версия самолета рассчитана на 98–103 пассажира.

Начать разработку увеличенной версии SSJ100 корпорация сможет лишь через несколько лет, после того как она создаст самолет SSJ100 new, отметили собеседники издания. Это модификация нынешней модели — с такой же вместимостью, но с максимально импортозамещенными компонентами.

Не все в ОАК поддерживают идею увеличенного SSJ100, отмечает издание. Корпорация завершает сертификацию среднемагистрального лайнера МС-21-300 на 211 пассажиров в моноклассной компоновке и в будущем планирует разработать его меньшую версию МС-21-200 на 165 пассажиров. Увеличенный SSJ100 стал бы с ней конкурировать, поэтому проект последнего неоправдан, отметили два близких к ОАК источника издания.

СМИ узнали дальнейшую судьбу 60 невостребованных самолетов SSJ100
Бизнес
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В то же время уменьшенные версии самолетов обычно выходят относительно тяжелыми и менее эффективными, и то же самое будет с МС-21-200, указал другой собеседник газеты в ОАК. Поэтому, по его мнению, для конкуренции в сегменте 120–140 кресел лучше все же «растянуть SSJ100».

В середине мая источники «Ведомостей», близкие к ОАК, сообщили, что «Ростех» планирует поставить до 60 невостребованных SSJ100 авиакомпании Red Wings, контролируемой госкорпорацией через ОАК. Это самолеты, на которые нет покупателей. Часть из этих лайнеров строили для авиакомпаний, которые в итоге отказались их забирать.

Исходя из этого, ОАК рассчитывает, что Red Wings и, возможно, другие авиакомпании за несколько лет раскатают на SSJ100 определенные маршруты, пассажирский спрос вырастет и, соответственно, более вместительная версия лайнера станет востребована, пояснил «Ведомостям» федеральный чиновник.

По информации издания, невостребованные SSJ100 может выкупить за счет бюджетных субсидий одна из лизинговых госкомпаний, например принадлежащая Минтрансу Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), «ВЭБ-лизинг» или входящий в «Ростех» «Авиакапитал сервис».

Автор: Виктория Полякова
Теги: SSJ100, ОАК
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