На детской площадке в Астрахани ребенка насмерть задавила бетонная плита

В Астрахани 11-летний мальчик погиб после того, как на него упала бетонная плита. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

По данным следователей, инцидент произошел на детской площадке во дворе дома 29 корпус 1 по улице Яблочкова в период с 17:00 до 19:00 по местному времени (с 16:00 до 18:00 мск).

Ребенок лазил по металлической лестнице, прикрепленной к бетонной плите. В какой-то момент плита обломилась снизу и обрушилась на него. От полученных травм мальчик умер на месте.

Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка.

Ранее в Сочи медведи убили 11-летнего мальчика, который подошел к их вольеру. Как сообщало следственное управление СК по Краснодарскому краю, в поселке Дагомыс коммерческая фирма арендовала участок, на котором поставила вольер с двумя дикими медведями. Ребенок прошел к нему через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения, и тогда животные напали на него.