В Челябинской области продлили режим ограничений по коронавирусу

Челябинск (Фото: Андрей Попов / РИА Новости)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса до 23 августа. Текст распоряжения опубликован в Facebook правительства Челябинской области.

Власти отметили, что в регионе сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация, поэтому некоторые ограничения будут сняты. Музеи, организации дополнительного образования, а также организации, осуществляющие спортивную подготовку, смогут возобновить свою деятельность.

При этом сохранится масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий. Людям старше 65 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию.