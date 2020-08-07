В Приморье девушка потеряла из-за «продажи души дьяволу» 93 тыс. руб.

Во Владивостоке мошенник обокрал на общую сумму 93 тыс. руб. 16-летнюю девушку, которая согласилась с его помощью «продать душу дьяволу». Об этом говорится на сайте УМВД по Приморскому краю.

В полицию обратилась мать девушки, заявив о мошенничестве. В МВД установили, что пострадавшая встретила бывшего одноклассника, который рассказал ей, что увлекается магией, и предложил продать душу. По его словам, благодаря такой сделке девушка смогла бы загадать три желания.

Свои услуги злоумышленник оценил в 6 тыс. руб., из них тысяча — за работу «мага», еще пять — за материал для обряда.

Помимо 6 тыс. пострадавшей пришлось расстаться с золотыми украшениями. Ее знакомый пояснил, что продавшие душу не могут их носить, и предложил сдать золото в ломбард, а вырученные деньги также отдать ему в счет уплаты обряда, сообщили в МВД.