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В Приморье девушка потеряла из-за «продажи души дьяволу» 93 тыс. руб.

Во Владивостоке мошенник обокрал на общую сумму 93 тыс. руб. 16-летнюю девушку, которая согласилась с его помощью «продать душу дьяволу». Об этом говорится на сайте УМВД по Приморскому краю.

В полицию обратилась мать девушки, заявив о мошенничестве. В МВД установили, что пострадавшая встретила бывшего одноклассника, который рассказал ей, что увлекается магией, и предложил продать душу. По его словам, благодаря такой сделке девушка смогла бы загадать три желания.

Свои услуги злоумышленник оценил в 6 тыс. руб., из них тысяча — за работу «мага», еще пять — за материал для обряда.

Помимо 6 тыс. пострадавшей пришлось расстаться с золотыми украшениями. Ее знакомый пояснил, что продавшие душу не могут их носить, и предложил сдать золото в ломбард, а вырученные деньги также отдать ему в счет уплаты обряда, сообщили в МВД.

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После заключения сделки мошенник продолжил общаться с девушкой. Он утверждал, что связан с криминалом, поэтому всю совместную переписку она должна удалять. Когда у несовершеннолетней произошла ссора с родителями, «маг» попросил отдать ему мобильный телефон и ноутбук, чтобы стереть переписку с ним. Злоумышленник сообщил, что сжег вещи, после чего их общение закончилось.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 18-летний местный житель, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»).

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Полиция проверяет юношу на причастность к аналогичным преступлениям.

Теги: мошенничество, Приморье, МВД, экстрасенс
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