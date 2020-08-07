Во Франции сдался полиции захвативший заложников мужчина

Во французском Гавре вооруженный мужчина, захвативший шестерых заложников в отделении самого крупного кооперативного банка Франции Bred, сдался полиции, все заложники были освобождены. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Как уточняется в сообщении, один из заложников смог сбежать, остальных 34-летний мужчина во время переговоров отпустил сам и сдался полиции. По информации телеканала, до сих пор не понятно, работают ли захваченные люди в банке или они были его посетителями.

BFMTV уточняет, что мужчина, арестованный полицией, «известен своим психиатрическим анамнезом», ранее он нарушал гражданское право Франции. Его требования были не ясны, со ссылкой на профсоюз полиции телеканал передает, что мужчина пришел в банке не с целью ограбления, а чтобы «заставить людей говорить о нем».

Заложники были захвачены около 17:00 (18:00 по мск), полностью освобождены к 23:00 (00:00 по мск). Источник Reuters отмечал, что мужчина был вооружен пистолетом. По информации France Bleu, сбежать из банка смог 53-летний мужчина. Сеть также передавала, что захватчик выдвигал несколько требований, которые могли иметь религиозный характер.