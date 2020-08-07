Комаровский назвал увеличивающий риск развития рака на 80% фактор

Солнечные ожоги, полученные в детстве, могут в дальнейшем спровоцировать развитие рака кожи. Об этом сообщил на своем YouTube-канале врач и телеведущий Евгений Комаровский.

«Пять эпизодов солнечных ожогов в детстве увеличивают риск меланомы на 80%», — заявил доктор.

Комаровский уточнил, что меланома является самым опасным вариантом рака кожи, по его словам, обычно она развивается в зрелом или пожилом возрасте. «Но причины закладываются в детстве», — пояснил специалист.

Врач указал, что связь между повреждением кожи солнечными лучами в детстве и вероятностью появления меланомы «совершенно очевидна» и многократно доказана статистически.