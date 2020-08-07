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Комаровский назвал увеличивающий риск развития рака на 80% фактор

Солнечные ожоги, полученные в детстве, могут в дальнейшем спровоцировать развитие рака кожи. Об этом сообщил на своем YouTube-канале врач и телеведущий Евгений Комаровский.

«Пять эпизодов солнечных ожогов в детстве увеличивают риск меланомы на 80%», — заявил доктор.

Комаровский уточнил, что меланома является самым опасным вариантом рака кожи, по его словам, обычно она развивается в зрелом или пожилом возрасте. «Но причины закладываются в детстве», — пояснил специалист.

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Врач указал, что связь между повреждением кожи солнечными лучами в детстве и вероятностью появления меланомы «совершенно очевидна» и многократно доказана статистически.

Специалист добавил, что лучи, представляющие опасность, проникают через одежду, поэтому она должна быть плотной. В случае легкой или сетчатой ткани, как отметил Комаровский, солнцезащитный крем необходимо использовать и под одеждой.

В конце мая главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн порекомендовал для своевременного выявления меланомы обращать внимание на появление новых родинок на теле, особенно в пожилом возрасте. Он добавил, что стремительный рост родинки, изменение ее цвета, формы или поверхности, появление зуда может говорить о ее злокачественном перерождении. Каприн посоветовал в таких случаях немедленно обращаться к врачу.

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Теги: рак, онкология
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