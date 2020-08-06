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Эксперты оценили новые требования к автомобильным аптечкам

Фото: Игорь Генералов / ТАСС
Фото: Игорь Генералов / ТАСС

Включение медицинских масок в список требований к автомобильным аптечкам не является эффективным, заявил РБК председатель Общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Насчет бинтов не знаю, медикам виднее. Но что касается масок и перчаток, на мой взгляд, совсем необязательно держать их в аптечке. Не говоря уже о том, что их можно держать в салоне автомобиля, в карманах одежды, в какой-то сумке и так далее», — пояснил он.

Министерство здравоохранения опубликовало проект новых требований к автомобильным аптечкам на сайте проектов нормативных правовых актов. В тексте документа предлагается добавить в аптечку две медицинские маски, упаковку стерильных салфеток и большие нестерильные бинты, а количество перчаток увеличить до двух пар. Также предполагается установить размер рулонного лейкопластыря 2х500 сантиметров.

«Вообще для меня странным является институт обязательной аптечки. Когда там были лекарства, я это понимал. Когда речь идет о наборе бинтов и лейкопластырей, это теряет какой бы то ни было смысл. Это просто придирка к водителю со стороны сотрудников ГАИ. Аптечка себя изжила. Нормальный человек, естественно, возьмет с собой в дорогу запас медицинских препаратов, в том числе те, которые сегодня предусмотрены в аптечке», — считает Похмелкин.

Того же мнения придерживается партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. В разговоре с РБК он заявил, что каждый человек должен собирать индивидуальную аптечку для своих нужд. «Автомобильная аптечка — это максимально никакая вещь. Там есть бинты, марля, вата, жгут, — это правильно, но каждый человек должен подобрать аптечку для себя. То, что есть в базовой аптечке, — это на крайний случай. А если вы, допустим, едете в путешествие, нужно подобрать аптечку для себя», — уточнил эксперт.

Моржаретто, однако, отметил, что добавление масок в аптечку допустимо. «Жизнь меняется. Полгода назад никто не мог сказать, что случится пандемия, а она случилась. Ну давайте маски добавим. Тем более стоимость копеечная, это не повлияет на стоимость аптечки», — предположил он.

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«Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в Российской Федерации», — говорится в тексте проекта.

Теги: новости, Автомобили, Минздрав
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