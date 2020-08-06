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Приставы нашли долги за услуги ЖКХ у попавшей в список Forbes Гагариной

Полина Гагарина
Полина Гагарина (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Судебные приставы завели исполнительное производство против российской певицы Полины Гагариной из-за задолженности почти в 56 тыс. руб. за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующая информация размещена в базе Федеральной службы судебных приставов. 

«Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию: 55 878.98 руб.», — сообщается в базе ФССП.

Фото: ФССП РФ
Фото: ФССП РФ

Помимо этого, Гагарина задолжала более 30 тыс. руб. по налоговым платежам. Таким образом, общая сумма задолженности артистки превышает 85 тыс. руб.

РБК обратился за комментарием к представителю певицы.

Ранее Полина Гагарина заняла шестое место в рейтинге звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами по версии Forbes. Ее доход за период с 1 мая 2019-го по 30 апреля 2020 года оценили в $6,4 млн.

Теги: ЖКХ, Полина Гагарина, Forbes, новости
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