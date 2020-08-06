Россия за пять лет уничтожила свыше 36 тыс. т санкционных продуктов

Фото: пресс-служба Россельхознадзора / ТАСС

За пять лет Россия уничтожила 36,17 тыс. т санкционной продукции, ввезенной на территорию страны, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Из них большая часть была растительного происхождения — 34,94 тыс. т и 1,23 тыс. т животного. Также в ведомстве отметили, что чаще запрещенная продукция поступала через страны — члены Евразийского экономического союза под видом «товаров прикрытия» (кофе, пиломатериалы, оборудование). При поставке животноводческой продукции были выявлены такие незаконные схемы как ложный транзит, реэкспорт мяса и сыра неизвестного происхождения, поставка продукции в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов.

Эмбарго на продукты из стран, поддержавших санкции против России, впервые ввели в августе 2014 года. Под запрет тогда попали поставки в Россию говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей, а также некоторых других категорий продуктов из этих стран. Спустя год контрсанкции были расширены и распространились в том числе на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию. Запрет неоднократно продлевался.