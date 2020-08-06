Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»

Доклад Госдепартамента США о российской пропаганде — это попытка заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества с Вашингтоном в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира. Об этом говорится в комментарии посольства России в США, опубликованном в Facebook.

«Государственному департаменту крайне не нравится существование альтернативных источников информации. Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется «дезинформацией» на службе «Кремля» и российских спецслужб», — отметили в дипмиссии.

В посольстве добавили, что ситуация «доходит до абсурда», так как к «официальным правительственным коммуникациям» в США отнесли высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского и частную радиостанцию Govoritmoskva.

Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором систематизировал российскую «дезинформационную и пропагандистскую экосистему».