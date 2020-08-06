СМИ сообщили о возможном подорожании доставки товаров в два раза

Из-за новых СанПиНов по предоставлению услуг населению доставка товаров из магазинов может подорожать в два раза. Об этом сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), передают «Известия».

По данным издания, проект СанПиНов находится на утверждении в Роспотребнадзоре. Согласно этому документу, бытовую химию будет запрещено перевозить на автомобилях, доставляющих продукты питания. Таким образом, эти категории товаров придется доставлять покупателям на разных машинах.

«Дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза, в итоге стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300–350 руб., — сказал президент АКИТ Артем Соколов.

По его словам, интернет-компании снижают свои логистические расходы и удешевляют доставку за счет расширения ассортимента товаров. Сейчас компании могут перевозить пищевые и непищевые продукты в одной машине. При этом товары отделены друг от друга первичной и вторичной упаковками, а также размещены в разных секциях в автомобиле, указал Соколов.

В связи с новыми нормами АКИТ направила письмо главному санитарному врачу Анне Поповой, передают «Известия».