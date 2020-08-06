Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,28 (-0,1) Инвестиции, 05 авг, 15:29
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,12) Инвестиции, 05 авг, 15:29
СМИ сообщили о возможном подорожании доставки товаров в два раза Бизнес, 03:34 Трамп усомнился в причинах взрыва в Бейруте Общество, 03:01 Госдепартамент США систематизировал «российскую пропаганду» Политика, 02:37 Депутаты от ЛДПР предложили платить некоторым безработным по ₽10 тыс. Общество, 02:32 Журналист заявил об обещании Лукашенко выдать «боевиков» России и Украине Политика, 01:33 Захарова пошутила после обещания Помпео награждать за данные о выборах Политика, 01:30 На детской площадке в Астрахани ребенка насмерть задавила бетонная плита Общество, 01:15 СМИ сообщили о планах Ozon запустить онлайн-продажу автомобилей Бизнес, 01:01 В ОНК сообщили о попытке захвата офиса в Москве Общество, 00:30 Власти Петербурга оценили готовность ко второму этапу снятия ограничений Общество, 00:17 Более половины девелоперов заявили о планах перенести ввод недвижимости Бизнес, 00:00 Структура «Росатома» наняла в США лоббистов для сохранения урановых квот Политика, 00:00 Как выбрать онлайн-курс и действительно его закончить Экономика образования, 00:00  Помпео заявил об ужесточении политики в отношении китайских приложений Политика, 05 авг, 23:57
Бизнес ,  
0 

СМИ сообщили о возможном подорожании доставки товаров в два раза

Из-за новых СанПиНов по предоставлению услуг населению доставка товаров из магазинов может подорожать в два раза. Об этом сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), передают «Известия».

По данным издания, проект СанПиНов находится на утверждении в Роспотребнадзоре. Согласно этому документу, бытовую химию будет запрещено перевозить на автомобилях, доставляющих продукты питания. Таким образом, эти категории товаров придется доставлять покупателям на разных машинах.

«Дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза, в итоге стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300–350 руб., — сказал президент АКИТ Артем Соколов.

По его словам, интернет-компании снижают свои логистические расходы и удешевляют доставку за счет расширения ассортимента товаров. Сейчас компании могут перевозить пищевые и непищевые продукты в одной машине. При этом товары отделены друг от друга первичной и вторичной упаковками, а также размещены в разных секциях в автомобиле, указал Соколов.

В связи с новыми нормами АКИТ направила письмо главному санитарному врачу Анне Поповой, передают «Известия».

В Роспотребнадзоре изданию рассказали, что в проекте документа предлагается запретить только совместную транспортировку продуктов питания с агрохимикатами и товарами бытовой химии, содержащими в составе чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества. В ведомстве добавили, что речь идет о химикатах I и II классов опасности.

В свою очередь в АКИТ отметили, что в проекте не говорится про классы опасности, а соответствующий пункт проекта касается товаров бытовой химии без дополнительной конкретики.

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании

Материал дополняется

Теги: Ассоциация компаний интернет-торговли, доставка на дом
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter