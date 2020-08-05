В Москве BMW сбила двух женщин на пешеходном переходе

Фото: mobrep.ru

В Москве на пешеходном переходе автомобиль сбил двух женщин, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД. «На Батайском проезде автомашина BMW совершила наезд на двух пешеходов. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе.



В результате ДТП один пешеход скончался, второй доставлен в больницу. Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службе столичного ГУМВД, BWM сбила двух женщин.



2 августа в Волгоградской области четыре человека погибли в результате лобового столкновения автомашин ВАЗ-2111 и LADA Grantа. Кроме того, в аварии пострадал ребенок в возрасте около четырех лет.