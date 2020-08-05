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Пандемия коронавируса ,  
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Австралия закроет границу между штатами из-за вспышки COVID-19

Анастейша Палащук
Анастейша Палащук (Фото: Jono Searle / Getty Images)

Власти штата Квинсленд в Австралии с 8 августа закроют границу с Новым Южным Уэльсом, где располагается крупнейший город страны — Сидней, и Австралийской столичной территорией (там находится столица государства — Канберра). Об этом говорится на сайте премьера Квинсленда Анастейша Палащук.

Въезд на территорию штата запретят всем, кроме возвращающихся жителей штата. Исключения возможны и для других лиц. При въезде на территорию Квисленда и первые, и вторые должны соблюдать 14-дневный карантин в отеле за свой счет.

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В конце июля Палащук написала, что Сидней объявлен очагом распространения коронавируса, в связи с чем въезд из города в Квинсленд запретили.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Австралии зафиксировано 18 729 случаев заболевания коронавирусом, 232 человека умерли. Наибольший прирост заболевших был зафиксирован 31 июля — 721 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В начале июля связанные с коронавирусом ограничения ввели в Мельбурне (второй по величине город в Австралии, столица штата Виктория). В мегаполисе действует комендантский час: с 20:00 до 5:00. В этот период жителям запрещено покидать свои дома. В течение дня разрешены походы в продуктовый магазин и аптеку, также прогулки с собакой и занятия спортом на воздухе. Кафе и рестораны закрыты, они работают только на вынос. С 5 августа ограничения коснутся всего штата Виктория.

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Теги: коронавирус, Австралия, COVID-19
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