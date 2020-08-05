Австралия закроет границу между штатами из-за вспышки COVID-19

Анастейша Палащук (Фото: Jono Searle / Getty Images)

Власти штата Квинсленд в Австралии с 8 августа закроют границу с Новым Южным Уэльсом, где располагается крупнейший город страны — Сидней, и Австралийской столичной территорией (там находится столица государства — Канберра). Об этом говорится на сайте премьера Квинсленда Анастейша Палащук.

Въезд на территорию штата запретят всем, кроме возвращающихся жителей штата. Исключения возможны и для других лиц. При въезде на территорию Квисленда и первые, и вторые должны соблюдать 14-дневный карантин в отеле за свой счет.

В конце июля Палащук написала, что Сидней объявлен очагом распространения коронавируса, в связи с чем въезд из города в Квинсленд запретили.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Австралии зафиксировано 18 729 случаев заболевания коронавирусом, 232 человека умерли. Наибольший прирост заболевших был зафиксирован 31 июля — 721 человек.