Ракеты «Протон-М» с дефектами вернули с Байконура в Москву

Фото: «Роскосмос» / ТАСС

Три ракеты «Протон-М», в которых были обнаружены дефектные детали, вернули с космодрома Байконур в Москву для проведения ремонтных работ. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Все ракеты-носители «Протон-М», у которых на Байконуре были выявлены дефекты, находятся на заводе в Москве», — отметил представитель госкорпорации.

В пресс-службе добавили, что одну из ракет уже отремонтировали и отправили обратно на космодром.

В марте «Ведомости» сообщили, что в двух тяжелых ракетах «Протон-М» обнаружили дефектные детали. Источник газеты передавал, что проблемы возникли с болтами, которые используются во внутреннем крепеже элементов ракеты: они были перекалены, и это повлияло на их прочность. В результате их запуски, которые должны были состояться в марте и июле, были перенесены.