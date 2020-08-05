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МЧС наградит спасшую друга семилетнюю девочку в Крыму

Глава управления МЧС в Крыму Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю девочку, которая бросилась в бассейн для спасения пятилетнего друга. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС пишет «Крыминформ». Инцидент произошел в частном отеле в городском округе Судак.

По словам Шахова, пятилетний мальчик упал в бассейн, когда катался на самокате. Увидевшая эта девочка «не раздумывая» бросилась в бассейн и спасла ребенка, который не умел плавать, рассказал глава управления МЧС.

«Ребенка, безусловно, необходимо представить к награде!» — сказал Шахов, отметив, что на такой шаг «не каждый взрослый решится».

По данным издания, для награждения ребенка необходимые документы готовят специалисты «Крым-Спас» совместно с членами регионального отделения организации «Российский союз спасателей».

Десятиклассника в Иркутске наградили за спасение девочки от похитителя
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Фото: МВД РФ

В ноябре прошлого года в Иркутске региональное управление МВД наградило ученика 10 класса, спасшего малолетнюю девочку от незнакомца, который насильно усаживал ее в машину. Юноше вручили «ценный подарок» и благодарность, а также пригласили его на службу в полицию после окончания обучения.

Теги: Крым, МЧС России
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