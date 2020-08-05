МЧС наградит спасшую друга семилетнюю девочку в Крыму

Глава управления МЧС в Крыму Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю девочку, которая бросилась в бассейн для спасения пятилетнего друга. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС пишет «Крыминформ». Инцидент произошел в частном отеле в городском округе Судак.

По словам Шахова, пятилетний мальчик упал в бассейн, когда катался на самокате. Увидевшая эта девочка «не раздумывая» бросилась в бассейн и спасла ребенка, который не умел плавать, рассказал глава управления МЧС.

«Ребенка, безусловно, необходимо представить к награде!» — сказал Шахов, отметив, что на такой шаг «не каждый взрослый решится».

По данным издания, для награждения ребенка необходимые документы готовят специалисты «Крым-Спас» совместно с членами регионального отделения организации «Российский союз спасателей».