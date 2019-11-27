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Десятиклассника в Иркутске наградили за спасение девочки от похитителя

В Иркутске наградили ученика 10 класса, спасшего малолетнюю девочку от незнакомца. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по области.

Говорится, что школьнику вручили «ценный подарок» и благодарность. Кроме того, сотрудники ОВД пригласили его на службу в полицию после окончания обучения.

Как рассказала директор школы, подросток приехал в Ижевск недавно и учится в учреждении только два месяца. По ее словам, в Амурской области, где он родился, молодой человек в возрасте восьми лет спас тонущую девочку.

23 ноября старшеклассник увидел, как незнакомец насильно усаживает ребенка в легковой автомобиль. Школьник привлек внимание 28-летнего прохожего, и вместе они помешали машине уехать и заставили водителя освободить девочку.

Злоумышленник скрылся, однако позднее его задержали сотрудники Росгвардии. Выяснилось, что ранее тот привлекался к уголовной ответственности и сидел в тюрьме. По факту произошедшего завели дело по ст. 126 УК (похищение человека).

Теги: дети, похищение, награда
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