Общество , 04 авг, 22:00
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Премьер Ливана объявил 5 августа общенациональным днем траура
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днем общенационального траура по погибшим во время взрыва в Бейруте, сообщило издание Yemenakhbar.
Мощный взрыв прогремел в столичном порту Ливана 4 августа. Он повредил здания в радиусе нескольких километров. Служба национальной безопасности страны считает, что причиной взрыва стал материал, хранившийся на складе в порту.
По данным Reuters, погибли не менее десяти человек. Минздрав Ливана сообщил о сотнях раненых.
Из-за взрыва оказался поврежден фасад здания российского посольства, пострадала сотрудница дипмиссии. МИД Казахстана также сообщил, что незначительные травмы получил консул страны.