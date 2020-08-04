Госавтоинспекция потребовала ликвидировать женскую парковку в Казани

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Госавтоинспекция Казани потребовала ликвидировать женскую парковку у городского торгового центра ЦУМ. Об этом сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на старшего инспектора отдела пропаганды городской Госавтоинспекции Ленара Гильмутдинова.

«Руководству торгового центра ГИБДД Казани вынесла предписание в трое суток вернуть парковочные места в соответствие с требованиями российского законодательства и ПДД», — сказал он.

Изданию Kazanfirst в городской Госавтоинспекции пояснили, что в ПДД нет понятия мужской и женской парковки, а собственник должен был согласовать нанесение разметки с ГИБДД. «Получилось так, что разметка не соответствует ГОСТу, поэтому сегодня выписано предписание демонтировать эту разметку», — пояснили в Госавтоинспекции.

4 августа у ЦУМа в Казани открылась автомобильная парковка специально для женщин. Начальник отдела по развитию и работе с арендаторами ТЦ «ЦУМ» Михаил Шутов пояснил «Татар-Информу», что ширина парковочных мест составляет 4,4 м (стандарт — 2,5 м). Шутов объяснил, что такие парковочные места сделали, чтобы женщинам было удобно загружать в багажник покупки. Кроме того, места оборудовали максимально близко ко входу в ТЦ.