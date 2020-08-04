В Подмосковье при крушении дельталета погибли два человека
В городском округе Можайск в Подмосковье совершил жесткую посадку двухместный частный дельталет. Об этом сообщает областной главк МЧС России.
Сообщение об инциденте поступило в ведомство в 14:24 мск. Дельталет совершил жесткую посадку в районе 97-го км трассы М-1, около деревни Шаликово.
«Есть пострадавшие», — отметили в ГУ МЧС. Для ликвидации последствий происшествия привлекли 24 человека и восемь единиц техники.
«В результате происшествия два человека погибли. Второго тоже не удалось реанимировать», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.