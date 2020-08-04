В Подмосковье при крушении дельталета погибли два человека

ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС сообщает, что в результате аварии погибли оба пилота дельталета. Спасателям пришлось деблокировать пилотов из покореженных конструкций. Источник агентства в экстренных службах сообщил, что дельталет принадлежал ГКУ «Московская областная противопожарно-спасательная служба» (Мособлпожспас).

Также 4 августа жесткую посадку совершил вертолет Robinson на горе Белуха в республике Алтай. На борту находились пилот и пассажир, они не пострадали, сообщило Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.