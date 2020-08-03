В Мали самолет миссии ООН совершил жесткую посадку

Самолет Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) совершил жесткую посадку в городе Гао на севере Мали, 11 человек ранено. Об этом сообщает местное издание Maliweb.net.

По данным издания, регистрационный номер самолета — RA-74044. По предварительным данным, пострадали 11 человек, среди них есть тяжело раненный. Погибших нет.

Как передает Le Figaro, представитель миссии сообщил агентству AFP, что в самолете, летевшем из Бамако, находились четыре пассажира — все являются сотрудниками ООН — и семь членов экипажа. Источник агентства, близкий к МИНУСМА, заявил, что члены экипажа имеют российского гражданство.

Согласно данным ресурса Flightradar24 регистрационный номер транспорта принадлежит самолету Ан-74, который находится в распоряжении авиакомпании Utair.

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