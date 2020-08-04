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Эксперты оценили новые стандарты автомобильных номеров

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Появление новых автомобильных и мотоциклетных номеров в России — техническое изменение, которое давно должно было произойти. Так РБК прокомментировал новинку координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

По его мнению, нововведение облегчит жизнь множеству автовладельцев, на чьих машинах нестандартное место крепления.

«На дорогах появились и ездят машины с нестандартными креплениями, это уже много лет происходит. Появилась новая мототехника, где номер банально по предыдущему стандарту не влезает, не помещается, его приходится гнуть. Это технический вопрос, который облегчит жизнь, наверное, паре миллионов российских автомобилистов, мотоциклистов. Будет нормальный номер без изогнутостей, искривленностей», — пояснил Шкуматов.

По словам автожурналиста Игоря Моржаретто, потребность в подобных номерах назрела давно, хотя и не является большой проблемой. «Ввоз подобных автомобилей в последние годы сильно сократился. Но в принципе, да, у нас почти 4 млн автомобилей японского происхождения праворульных, там другое посадочное место и были проблемы [с креплением номера]. Непонятно, почему нельзя было раньше сделать. Сделать это было несложно, прописать в законе отдельной строкой, а людям удобно», — отметил он.

В России появились новые автомобильные и мотоциклетные номера
Общество
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

С 4 августа в России начал действовать ГОСТ, которым вводятся новые автомобильные и мотоциклетные номера. Шрифты, структура и размеры основных типов регистрационных знаков сохранились. Для транспорта с нестандартным местом крепления доступны номера нового формата. Номерные знаки для мотоциклов стали меньше — 190 на 145 мм вместо 245 на 185 мм, а для автомобилей с нестандартным местом крепления появился новый вид задних двухстрочных номеров.

Для изготовления нового знака автовладельцу транспортного средства необходимо самостоятельно обратиться в аккредитованную организацию.
 

Теги: автомобильные номера, мотоциклы, автовладельцы, новости
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