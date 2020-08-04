В китайской Хубэй при взрыве на химическом заводе погибли шесть человек

Фото: DailyBeijing / Twitter

В Китае в провинции Хубэй из-за взрыва на химическом заводе, где производится органический кремний, в городе Синтай погибли шесть человек, передает Xinhua со ссылкой на местных властей.

Четыре человека получили травмы. Взрыв произошел в одном из цехов около 05:30 по местному времени (00:30 мск), к 07:00 утра начался пожар.

Химический завод полностью остановил производство, пока ведется расследование, чтобы установить причины ЧП.

На северо-востоке Китая произошел взрыв на фабрике провинции Ляонин в районе городского округа Фушунь. Global Times опубликовал видео с происшествия, на котором видно, как во время взрыва ударная волна разбила окна зданий, находящихся рядом с заводом.