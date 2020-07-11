На северо-востоке Китая произошел взрыв на заводе

На северо-востоке Китае произошел взрыв на заводе провинции Ляонин, о пострадавших пока нет точной информации. Об этом сообщает Global Times.

Фабрика находится в промышленном районе городского округа Фушунь. На видеозаписи момента взрыва видно, что ударная волна разбила окна соседних зданий.

На место происшествия выехали пожарные и спасатели. Степень ущерба неизвестна.

В начале июля из-за взрыва на турецком заводе фейерверков погибли четыре человека. Еще 97 получили ранения. Пострадавший завод расположен неподалеку от города Хендек.