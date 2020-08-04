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В Сирии открыли мемориал в честь погибших российских медсестер в Алеппо

В Сирии на российской авиабазе Хмеймим открыли мемориал в честь медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой, погибших в 2016 году в городе Алеппо. Об этом сообщил командующий группировкой войск Вооруженных cил России в Сирии, генерал-лейтенант Александр Чайко на церемонии открытия мемориала, передает ТАСС.

«Открывая этот памятник, мы выражаем глубокую благодарность всем, кто с честью до конца выполняет свой воинский долг в Сирийской Арабской Республике», — сказал он.

В парке на территории российской авиабазы стоит черный камень, на котором изображены портреты погибших с датой их рождения и смерти. Также на памятнике указано, что он поставлен от имени всех военных медиков России.

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Мобильный госпиталь Министерства обороны России попал под обстрел в Алеппо 5 декабря 2016 года. В приемное отделение госпиталя попала мина, медсестры Надежда Дураченко и Галина Михайлова погибли, местные жители, которые пришли на прием к врачам, — пострадали. До поездки в Сирию погибшие медсестры служили в военном госпитале в Биробиджане (Еврейская автономная область). Женщинам было около 40 лет, у них остались дети.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что в обстреле виноваты «боевики оппозиции».

Теги: Сирия, Минобороны, обстрел, Алеппо
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