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В Южной Корее из-за ливней погибли более 10 человек

Жертвами ливней в Южной Корее стали не менее 12 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам.

Шесть человек погибли в городах Пхёнтхэк и Капхён провинции Кёнгидо, где сошли оползни. Также шесть человек пропали без вести в провинции Чхунчхон-Пукто, в том числе 60-летний мужчина, грузовик которого смыло потоком.

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Из-за сильных дождей, обрушившихся на центральную часть страны, свои дома были вынуждены покинуть 1025 человек, большинство — жители провинции Северный Чхунчхон. Более 5,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий затоплено.

Также повреждены дороги, мосты и железнодорожные пути. Движение более чем на 40 дорогах и шести железнодорожных линиях приостановлено.

Для борьбы с последствиями стихии мобилизованы более 25 тыс. полицейских и спасателей, а также добровольцев.

Теги: Южная Корея, ливни
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