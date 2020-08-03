SANA сообщило об отражении воздушной атаки в районе Дамаска

Силы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку на юго-западе столичной провинции Дамаск, передает сирийское государственное агентство SANA.

Бой ведется в районе над сельской местностью, говорится в сообщении.

Позднее SANA со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщило, что атака была произведена Израилем. Самолет ВВС Израиля выпустил несколько ракет по целям у границы с провинцией Кунейтра. Жертв атаки нет, был нанесен материальный урон.

Регулярные бомбардировки позиций сирийской армии и важных объектов на территории страны ведут ВВС Израиля. 23 июня агентство SANA и телеканал Al Arabiya сообщили об авианалетах на сирийских военных в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор. По данным СМИ, удары нанесли ВВС Израиля. Al Arabiya передавала, что израильская авиация совершила налет после того, как в Сирию прибыла очередная партия вооружений из Ирана.

Последняя подобная атака состоялась две недели назад, 20 июля. Тогда средства ПВО Сирии открыли огонь по целям в небе над Дамаском. Тогда в Сирии заявили о том, что большая часть выпущенных ракет поразила цели.