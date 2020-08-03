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Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В управлении МВД по области сообщили агентству, что ищут злоумышленника, причинившего вред женщине. Нападение произошло на парковке одного из гипермаркетов.

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Фото: СК РФ

По данным Telegram-канала «112», мужчина, дождавшись, когда его жертва выйдет из магазина, подошел к ней и выплеснул в нее кислоту. Женщина была госпитализирована с ожогами лица и груди.

Пострадавшей оказалась 56-летняя заместитель директора Ивантеевского хлебозавода, уточняет «112». Сейчас полиция выясняет мотивы нападавшего.

Теги: Подмосковье, кислота, нападение, женщина
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