Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В управлении МВД по области сообщили агентству, что ищут злоумышленника, причинившего вред женщине. Нападение произошло на парковке одного из гипермаркетов.

По данным Telegram-канала «112», мужчина, дождавшись, когда его жертва выйдет из магазина, подошел к ней и выплеснул в нее кислоту. Женщина была госпитализирована с ожогами лица и груди.

Пострадавшей оказалась 56-летняя заместитель директора Ивантеевского хлебозавода, уточняет «112». Сейчас полиция выясняет мотивы нападавшего.