Общество , 03 авг, 23:34
0
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В управлении МВД по области сообщили агентству, что ищут злоумышленника, причинившего вред женщине. Нападение произошло на парковке одного из гипермаркетов.
По данным Telegram-канала «112», мужчина, дождавшись, когда его жертва выйдет из магазина, подошел к ней и выплеснул в нее кислоту. Женщина была госпитализирована с ожогами лица и груди.
Пострадавшей оказалась 56-летняя заместитель директора Ивантеевского хлебозавода, уточняет «112». Сейчас полиция выясняет мотивы нападавшего.