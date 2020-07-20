СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове

Фото: СК РФ

Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства. Об этом сообщила местному агентству «Взгляд-Инфо» руководитель пресс-службы ведомства Надежда Волошина.

По ее словам, «противоправное деяние» в отношении сотрудника СК было совершено утром 20 июля. «Его жизни ничего не угрожает», — сообщила она, не уточнив подробности.

Ранее местное агентство «Взгляд-Инфо» со ссылкой на источники сообщило, что сотруднику следственного управления Следственного комитета по Саратовской области брызнули в лицо уксусной кислотой.

В министерстве здравоохранения Саратовской области агентству подтвердили факт госпитализации сотрудника СКР из здания на улице Григорьева.

По данным агентства, нападение на следователя произошло на проходной следственного управления, а нападавшая — пожилая женщина, в отношении которой ранее возбудили уголовное дело.