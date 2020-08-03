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Ретейлеры сообщили о сложностях с получением акцизных марок для алкоголя

Фото: Виктор Чернов / Global Look Press
Фото: Виктор Чернов / Global Look Press

Российские ретейлеры сообщают о трудностях с получением акцизных марок, что приводит к задержкам в поставках импортного алкоголя.

Так, алкогольная сеть «Красное&Белое» в Telegram-канале сообщила, что проблема с акцизными марками действительно существует. «Центральная акцизная таможня из-за пандемии не смогла обработать все заявки за февраль, с марта выдача акцизных марок была приостановлена. Возможно, с конца августа выдача будет возобновлена», — говорится в сообщении.

По данным «Красного&Белого», с дефицитом столкнулись, в первую очередь, импортеры и ретейлеры, которые закупают алкоголь самостоятельно.

Гендиректор группы компаний Simple, одного из крупнейших поставщиков алкоголя, Максим Каширин в беседе с РБК сообщил, что у его компании не было серьезных проблем с акцизами, однако он знает о трудностях у других продавцов алкоголя. «Это вопрос особой процедуры продления контракта ФТС с Гознаком. Просто занятно, что проблема повторяется из года в год. Никакого коллапса не будет, и все смогут сделать закупки к новому году», — пояснил Каширин.

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Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщало, что российские ретейлеры столкнулись с трудностями при поставках алкогольных напитков из-за границы. В Федеральной таможенной службе агентству заявили, что недостатка в акцизных марках нет, а спрос на них возникает стихийно.

Представитель АКОРТ Илья Власенко подтвердил РБК, что торговые сети сообщали ассоциации о задержках в получении акцизных марок и возникших сложностях с поставками импортного алкоголя. «Поскольку эти закупки предназначены для пиковых периодов продаж — к новогодним праздникам, это вызывает у сетей некоторые опасения», — добавил Власенко.

Теги: алкоголь, акцизы, дефицит
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