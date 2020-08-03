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В сети появилось видео с флагом талибов в Святой Софии

Фото: dahrinoor2 / Twitter
Фото: dahrinoor2 / Twitter

Неизвестные развернули флаг движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) в мечети Айя-София в Стамбуле (соборе Святой Софии). Видео в своем Twitter опубликовал руководитель британского аналитического центра ITCT Нур Дари.

На опубликованных кадрах группа людей развертывает белое полотнище с шахадой (свидетельством веры в исламе), которое признано флагом движения. Они несколько раз меняют свое местоположение — вначале полотнище оказывается развернуто при в ходе в собор, позднее — в центре молельного зала.

Турецкое издание Yenicag Gazetesi накануне, 2 августа, сообщало, что сторонники группировки в этот день развертывали флаг движения и в других местах Стамбула, в том числе на набережной. Активистов издание называет выходцами из Афганистана. 

История Святой Софии — от храма Юстиниана до мечети Эрдогана. Фотогалерея
Фотогалерея 

Собор Святой Софии, построенный в VI веке, долгое время был символом христианства на Востоке и крупнейшим христианским храмом в мире. В 1453 году после захвата Константинополя Османской империей храм был превращен в мечеть. Однако в 1934 году власти Турецкой республики лишили его религиозного статуса и признали здание музеем. В июле 2020 года Госсовет Турции отменил решение, превратившее Святую Софию в музей, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о возвращении музею статуса мечети. 

24 июля в Святой Софии впервые с 1934 года прошел намаз. Для проведения мусульманских богослужений христианские мозаики на стенах храма закрыли шторами, а в интерьер добавили ковры.

ЮНЕСКО выразило сожаление из-за решения Анкары изменить статус собора и призвало турецкие власти сохранить «универсальную ценность объекта». Против изменения статуса собора выступали власти ряда стран, в том числе Греции, Франции и США. В Российской православной церкви (РПЦ) превращение Святой Софии в мечеть назвали «пощечиной всему мировому христианству». 

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