В сети появилось видео с флагом талибов в Святой Софии

Фото: dahrinoor2 / Twitter

Неизвестные развернули флаг движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) в мечети Айя-София в Стамбуле (соборе Святой Софии). Видео в своем Twitter опубликовал руководитель британского аналитического центра ITCT Нур Дари.

На опубликованных кадрах группа людей развертывает белое полотнище с шахадой (свидетельством веры в исламе), которое признано флагом движения. Они несколько раз меняют свое местоположение — вначале полотнище оказывается развернуто при в ходе в собор, позднее — в центре молельного зала.

Турецкое издание Yenicag Gazetesi накануне, 2 августа, сообщало, что сторонники группировки в этот день развертывали флаг движения и в других местах Стамбула, в том числе на набережной. Активистов издание называет выходцами из Афганистана.

Собор Святой Софии, построенный в VI веке, долгое время был символом христианства на Востоке и крупнейшим христианским храмом в мире. В 1453 году после захвата Константинополя Османской империей храм был превращен в мечеть. Однако в 1934 году власти Турецкой республики лишили его религиозного статуса и признали здание музеем. В июле 2020 года Госсовет Турции отменил решение, превратившее Святую Софию в музей, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о возвращении музею статуса мечети.