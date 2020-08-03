СК возбудил дело по факту исчезновения ребенка с аутизмом в Подмосковье

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный отдел по Волоколамску возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (Убийство) из-за исчезновения 10-летнего мальчика в Волоколамском округе, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

«Уголовное дело возбуждено для активизации поисковых мероприятий и максимально возможного использования всех ресурсов, сил и средств с целью установления следственным путем всех обстоятельств безвестного исчезновения пропавшего ребенка», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 августа в селе Осташково ребенок самостоятельно вышел из квартиры и ушел в неизвестном направлении. Следователи совместно с криминалистами, полицейскими и волонтерами ищут ребенка.

Как сообщает прокуратура Московской области, мальчик страдает аутизмом. Ведомство начало по факту его пропажи проверку.

В ведомстве также подчеркнули, что для координации поисковой деятельности в районе находится волоколамский городской прокурор Сергей Дементьев.