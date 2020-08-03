В Москве спустя 25 лет задержали подозреваемого в убийстве милиционеров

Подозреваемый в убийстве двух сотрудников милиции в 1995 году на юге Москвы (Фото: СК РФ)

На юге Москвы задержали мужчину, которого подозревают в убийстве двух сотрудников милиции в 1995 году. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

В сообщении сказано, что в июне 1995 года в Москве в автомобиле ВАЗ, который стоял рядом с жилым домом на Булатниковском проезде, были найдены тела двух сотрудников милиции с огнестрельными ранениями.

2 августа 2020 года следователи и криминалисты вместе с сотрудниками Московского уголовного розыска смогли задержать подозреваемого. Им оказался мужчина 1971 года рождения.

«Во время допроса он пояснил, что после 1995 года находился на территории другого государства, где в период с 2002 по 2015 год отбывал наказание в исправительном учреждении», — передает пресс-служба.